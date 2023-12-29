10 продуктов, которые избавят от тяги к сладкому
Вам часто хочется конфет или печенья? Вы точно не одиноки. У всех людей с рождения есть тяга к сладкому. Однако слишком большое количество добавленного сахара может повысить риск возникновения ожирения, диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний, системных воспалений и других опасных для здоровья состояний.
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Если вам захотелось чего-нибудь сладенького, то лучше съешьте эти продукты.
Клубника в тёмном шоколаде. Это отличный перекус, поскольку в клубнике есть клетчатка (она насыщает), а в шоколаде — флавоноиды (они улучшают здоровье сердца). Среди других полезных для здоровья вариантов фруктов — апельсины, бананы, киви.
Сухофрукты. В них есть все полезные витамины, минералы, клетчатку и фитонутриенты, что и в свежих фруктах. Однако помните, что они всё же высококалорийны: пять-шесть штук кураги содержат около 110 килокалорий, а три свежих абрикоса — примерно 60 килокалорий.
Жевательная резинка без сахара. Исследования показывают, что она помогает снизить уровень стресса, улучшить настроение и повысить концентрацию.
Тёмный шоколад. В нём больше какао и полезных антиоксидантов, снижающих давление, общий риск возникновения болезней сердца, а также повышающих уровень холестерина. Но выбирайте шоколад с содержанием какао не менее 70%.
Быстрый хлеб и кексы. В такой хлеб добавляются различные фрукты и овощи. Также вы можете испечь его самостоятельно и использовать смесь стевии и сахара, чтобы ещё больше сократить количество добавленного сахара.
Свежие фрукты. Натуральный сахар в них утолит вашу тягу к сладкому.
Ароматизированный йогурт без добавления сахара. Самый здоровый вариант - греческий йогурт без сахара либо йогурт, подслащённый низкокалорийными заменителями сахара.
Смесь шоколада, сухофруктов и орехов. В ней, правда, много килокалорий и жиров: примерно 150 ккал на 1/4 чашки.
Творог с фруктами. Обычно одна такая порция содержит менее 150 ккал и она достаточно сладкая.
Энергетический батончик, богатый белками. Ищите батончики, которые содержат менее 8 г сахара (2 чайные ложки) и не более 200 ккал.
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