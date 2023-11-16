10 продуктов, которые наполнят вас энергией
Вместо конфет или кофе лучше для повышения уровня энергии обратиться к «здоровым» продуктам. И вот несколько вариантов, что вам стоит попробовать.
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Миндаль. Он содержит полезные для здоровья витамины группы В и магний. Исследования показывают, что люди с низким уровнем магния обычно быстрее утомляются во время тренировок. Также известно, что недостаток витаминов группы В приводит к усталости, раздражительности и плохой концентрации внимания.
Попкорн. Благодаря клетчатке эта закуска предотвратит скачки уровня сахара в крови. Чтобы попкорн был полезным, приготовьте его самостоятельно и приправьте травами или специями.
Арахисовое масло. За счёт полезных жиров, клетчатки, белка в этом масле вы наедитесь и не будете страдать от скачков уровня глюкозы в крови. Лучше есть такой вариант масла, в котором нет ничего, кроме орехов. Особенно это касается добавленного сахара.
Лосось. Эта рыба содержит много омега-3 жирных кислот, улучшающих работу мозга. Научно доказано, что эти вещества также уменьшают проявление депрессии, повышают настроение.
Бананы. Они отличаются большим количеством витамина В6, калия, клетчатки. Хорошо их есть перед тренировкой, поскольку они обеспечивают устойчивый уровень энергии и не повышают уровень сахара в крови.
Кале. Вас будут держать в тонусе содержащиеся в ней антиоксиданты и аминокислоты. Известно, например, что аминокислота L-тирозин в этой капусте помогает улучшить настроение.
Овсянка. Клетчатка переваривается очень долго, поэтому овсяная каша на завтрак обеспечит вас энергией на всё утро. Содержит овсянка и некоторое количество железа, которое поддерживает стабильный уровень энергии, помогая переносить кислород к лёгким и мышцам.
Фисташки. Это идеальная сытная закуска, поскольку вы получите сразу и белок, и клетчатку.
Хумус. Питательный и богатый белком соус.
Греческий йогурт. Этот вариант йогурта может содержать в два раза больше белка, чем обычные йогурты. Также в его состав входят магний и калий, которые дают устойчивую энергию и помогают превращать еду в «топливо» для организма.
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