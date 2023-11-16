10 продуктов, которые наполнят вас энергией

Миндаль. Он содержит полезные для здоровья витамины группы В и магний. Исследования показывают, что люди с низким уровнем магния обычно быстрее утомляются во время тренировок. Также известно, что недостаток витаминов группы В приводит к усталости, раздражительности и плохой концентрации внимания.

Попкорн. Благодаря клетчатке эта закуска предотвратит скачки уровня сахара в крови. Чтобы попкорн был полезным, приготовьте его самостоятельно и приправьте травами или специями.

Арахисовое масло. За счёт полезных жиров, клетчатки, белка в этом масле вы наедитесь и не будете страдать от скачков уровня глюкозы в крови. Лучше есть такой вариант масла, в котором нет ничего, кроме орехов. Особенно это касается добавленного сахара.

Лосось. Эта рыба содержит много омега-3 жирных кислот, улучшающих работу мозга. Научно доказано, что эти вещества также уменьшают проявление депрессии, повышают настроение.

Бананы. Они отличаются большим количеством витамина В6, калия, клетчатки. Хорошо их есть перед тренировкой, поскольку они обеспечивают устойчивый уровень энергии и не повышают уровень сахара в крови.