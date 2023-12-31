10 простых способов прийти в форму после праздников
Послепраздничный период — время вернуться к своим целям в фитнесе и сосредоточиться на формировании и поддержании здоровых привычек. Вот что вам поможет быстрее восстановиться.
Fitternity
Придерживайтесь хорошо сбалансированной диеты. Это основополагающий шаг в фитнес-программе после праздников. Отдавайте предпочтение цельным продуктам, нежирным белкам, фруктам и овощам.
Установите регулярный режим тренировок. Разработайте такую программу, которая будет приносить вам удовольствие и соответствовать вашему графику. Это единственный способ выработать устойчивые привычки в фитнесе.
Следите за увлажнением. По словам фитнес-тренера Garage Gym Reviews Майкла Маси, употребление большого количества воды имеет большое значение для здоровья. Это позволяет, в частности, улучшить пищеварение, сохраняет чувство сытости и помогает уменьшить вздутие живота после праздников. Особенно эффективной будет такая практика, если вы замените водой сладкие или алкогольные напитки.
Высыпайтесь. Достаточное количество сна позволяет сделать тренировки эффективнее, быстрее восстанавливаться, повысить уровень энергии, тренироваться дольше и интенсивнее.
Ставьте реалистичные цели. Помните, что ключ к хорошей физической форме — последовательность. Поэтому начинайте с малого и ставьте краткосрочные цели.
Практикуйте йогу и медитацию. Эти практики делают вас более внимательными, гибкими, уменьшают уровень стресса. Это позволит поддержать психическое и физическое здоровье, улучшит общую физическую форму.
Добавьте в своё расписание высокоинтенсивные интервальные тренировки. Такие тренировки могут увеличить частоту сердечных сокращений, ускорить обмен веществ, а также будут способствовать сжиганию жира.
Присоединитесь к групповым фитнес-занятиям. Это даст вам мотивацию и поддержку от других людей.
Ограничьте употребление алкоголя и сладких напитков. Всё дело в том, что они содержат много сахара и «пустых» калорий.
Отслеживайте свой прогресс. Например, при помощи приложения на смартфоне, журнала или фитнес-браслета.
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