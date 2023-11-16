Фитнес и здоровье
06:00, 16 ноября 2023
2 мин.

10 способов справиться с энергетическим спадом в середине дня

Рози Миллен, специалист в области питания и психического здоровья, перечислила 10 самых эффективных приёмов, которые помогут вам избавиться от усталости посреди рабочего дня.

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Revital

Посмотрите милые видео с котиками. Исследование, проведённое Медиашколой Университета Индианы с участием 7000 человек, показало, что это занятие улучшает настроение, снижает стресс, заряжает энергией.

Съешьте богатую железом закуску. Из-за никого уровня железа вы можете быстро утомляться. Хорошими вариантами закуски будут сухофрукты, тыквенные семечки, тёмный шоколад, хумус с нарезанными овощами.

Пожуйте жвачку. Одно исследование показало, что это увеличивает приток крови к мозгу, что, в свою очередь, повышает внимательность.

Возьмите книжку-раскраску. Раскрашивание снимает стресс, уменьшает беспокойство, повышает концентрацию. Считается, что жёлтый и оранжевый цвета повышают уровень энергии.

Примите ледяную ванну или очень холодный душ. Благодаря этому вы укрепите иммунитет и зарядитесь энергией.

Lean Body Training

Lean Body Training

Составьте плейлист. Новое исследование Британской академии звуковой терапии показало, что после прослушивания музыки в течение всего девяти минут 65% людей сообщили, что почувствовали себя счастливее, у 89% повысился уровень энергии, 82% почувствовали, что лучше контролируют свою жизнь.

Включите свет. Яркий и прохладный свет способствует выбросу серотонина, который делает нас более внимательными и энергичными.

Распылите свои любимые духи. Многие клинические испытания подтверждают, что определённые эфирные масла повышают уровень энергии и снимают усталость. К примеру, масло перечной мяты улучшает физическую работоспособность и предотвращает усталость, а эвкалиптовое масло пробуждает разум и делает ум более ясным.

Позвоните другу. При общении высвобождаются дофамин и окситоцин, а это повышает настроение, снижает уровень кортизола и уровень стресса.

Выпейте имбирный шот. Имбирь - природный стимулятор энергии.

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