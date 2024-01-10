10 “здоровых” продуктов, которые не так полезны, как вы думаете
Рыбу называют полезной для здоровья пищей, но это не всегда бывает так. То же самое касается различных упакованных продуктов, в том числе попкорна и зерновых батончиков.
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Ароматизированный йогурт с сахаром. Часто йогурт содержит пробиотики. Однако покупка йогурта без этих веществ и с большим количеством добавленного сахара не принесёт вам никакой пользы. Лучше всего брать греческий йогурт, который богат белком и содержит меньше сахара, чем другие виды йогурта.
Выращенный на ферме лосось. Эксперты из Американской кардиологической ассоциации рекомендуют съедать две порции жирной рыбы по 3 унции (85 г) в неделю. В том числе лосося. Это вид рыбы содержит много жирных кислот омега-3, связанных с защитой от сердечно-сосудистых заболеваний. Тем не менее на ферме эту рыбу в основном выращивают в загонах с открытыми сетями, что делает её уязвимой для инфекций, вызванных болезнями и паразитами. Для предотвращения всего этого иногда рыбу обрабатывают высокими дозами антибиотиков и пестицидов. Известно, что антибиотики в рыбе могут увеличить риск развития устойчивости к антибиотикам у людей.
Заменители яиц. Многие выбирают упакованные заменители яиц вместо целых, необработанных яиц, чтобы потреблять меньше холестерина. Нужно понимать, что цельные яйца не так вредны для здоровья, как кажется. Скорее всего, истинным виновником высокого уровня холестерина в крови являются бекон и масло на вашей тарелке.
Попкорн. Согласно результатам одного исследования, многие пакеты для попкорна, пригодные для разогрева в микроволновой печи, покрыты перфторхимическими веществами для предотвращения проникновения масла через пакет. Это может быть связано с более высоким риском развития некоторых видов рака. Но самая большая проблема, связанная с попкорном из микроволновки, — высокое содержание в нём натрия и насыщенных жиров.
Зерновые батончики и обработанные протеиновые батончики. Некоторые хлопья, зерновые батончики и мучные закуски содержат бутилированный гидрокситолуол (BHT) или бутилированный гидроксианизол (BHA). Эти химические вещества могут увеличить риск развития рака или повлиять на иммунную систему.
Коричневый рис. Он может содержать мышьяк — токсин, который способен повысить вероятность развития рака. Избегайте ежедневного употребления риса или рисовых продуктов либо ешьте меньшие порции.
Диетические газированные напитки. Более ранние исследования показали, что взрослые с избыточным весом и ожирением, которые употребляли диетические напитки, дополнительно потребляли от 88 до 194 калорий из пищи по сравнению с теми, кто употреблял подслащённые напитки. Также диетическая газировка может привести к дискомфорту в желудке, вздутию живота, а также заставить некоторых людей есть больше.
Жареное мясо. Когда оно готовится при высоких температурах, в нём образуются гетероциклические амины (ГЦА) и полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). По данным Национального института рака, это может произойти, когда капли мяса попадают в огонь и вызывают пламя и дым, которые задевают мясо. Один из лучших вариантов уменьшить образование ГЛК и ПАУ во время приготовления мяса на гриле — предварительно его мариновать.
Мясные деликатесы. Фактически, согласно одному исследованию, обработанное мясо является причиной 14 524 случаев рака в год (в основном колоректального рака).
Растительные масла. Некоторые эксперты обеспокоены тем, что растительные масла являются источником полиненасыщенной линолевой кислоты, жирной кислоты омега-6. Современный рацион содержит всё больше этих масел, что может спровоцировать воспаление. Лучше всего выбирать оливковое масло, масло авокадо или сафлоровое масло.
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