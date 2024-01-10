10 “здоровых” продуктов, которые не так полезны, как вы думаете

Ароматизированный йогурт с сахаром. Часто йогурт содержит пробиотики. Однако покупка йогурта без этих веществ и с большим количеством добавленного сахара не принесёт вам никакой пользы. Лучше всего брать греческий йогурт, который богат белком и содержит меньше сахара, чем другие виды йогурта.

Выращенный на ферме лосось. Эксперты из Американской кардиологической ассоциации рекомендуют съедать две порции жирной рыбы по 3 унции (85 г) в неделю. В том числе лосося. Это вид рыбы содержит много жирных кислот омега-3, связанных с защитой от сердечно-сосудистых заболеваний. Тем не менее на ферме эту рыбу в основном выращивают в загонах с открытыми сетями, что делает её уязвимой для инфекций, вызванных болезнями и паразитами. Для предотвращения всего этого иногда рыбу обрабатывают высокими дозами антибиотиков и пестицидов. Известно, что антибиотики в рыбе могут увеличить риск развития устойчивости к антибиотикам у людей.

Заменители яиц. Многие выбирают упакованные заменители яиц вместо целых, необработанных яиц, чтобы потреблять меньше холестерина. Нужно понимать, что цельные яйца не так вредны для здоровья, как кажется. Скорее всего, истинным виновником высокого уровня холестерина в крови являются бекон и масло на вашей тарелке.

Попкорн. Согласно результатам одного исследования, многие пакеты для попкорна, пригодные для разогрева в микроволновой печи, покрыты перфторхимическими веществами для предотвращения проникновения масла через пакет. Это может быть связано с более высоким риском развития некоторых видов рака. Но самая большая проблема, связанная с попкорном из микроволновки, — высокое содержание в нём натрия и насыщенных жиров.

Зерновые батончики и обработанные протеиновые батончики. Некоторые хлопья, зерновые батончики и мучные закуски содержат бутилированный гидрокситолуол (BHT) или бутилированный гидроксианизол (BHA). Эти химические вещества могут увеличить риск развития рака или повлиять на иммунную систему.