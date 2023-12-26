10 жирных продуктов, которые помогут похудеть
Кэтрин Джервасио, дипломированный диетолог и сертифицированный тренер по спортивному питанию в EHProject, назвала 10 лучших жирных продуктов, которые подходят для снижения веса.
Very Well Health
Авокадо. Этот фрукт богат полезными жирами, которые хорошо насыщают. Научно доказано, что этот тип жира может ускорять обмен веществ.
Орехи. В них много полезных жиров. Исследования показывают, что употребление орехов снижает вероятность развития ожирения.
Оливковое масло. Антиоксиданты и мононенасыщенные жиры в составе этого масла уменьшают воспаление. Известно, что хроническое воспаление связано с ожирением.
Жирная рыба. Лосось или скумбрия богаты жирными кислотами омега-3, которые помогают в снижении веса и поддержании здоровья сердца.
Тёмный шоколад (70−80% какао). Чем больше какао в нём, тем меньше он содержит сахара и больше полезных жиров.
Сыр. Он является отличным источником белка, который надолго насыщает. Кроме того, белок даёт организму аминокислоты для наращивания мышечной массы.
Семена. В них сочетаются жиры и клетчатка. Это снижает вероятность развития тяги к еде в течение дня, замедляет всасывание питательных веществ, в том числе углеводов.
Яйца. Они содержат высококачественные белки и полезные жиры. Эта комбинация даёт достаточное количество аминокислот, помогает контролировать аппетит.
Гранола. Следите за количеством сахара в ней, а также за качеством самой гранолы.
Йогурт. Жирный йогурт содержит пробиотики, кальций и белок. Это делает его питательной едой для тех, кто хочет похудеть.
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