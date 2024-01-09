11 преимуществ для здоровья отказа от кофеина
Кофеин — это самый широко используемый стимулятор в мире. Одни исследования показывают, что он помогает улучшить когнитивные функции (например, время реакции), другие же демонстрируют, что отказ от кофеина приносит пользу здоровью.
Jovo Jovanovic
Вот несколько основных преимуществ для здоровья, которые вы получите, отказавшись от напитков с кофеином.
Более устойчивый уровень энергии в течение дня. Кофеин приводит к тому, что сначала вы действительно чувствуете себя энергичнее, но затем у большинства людей происходит спад. В основном это связано с тем, что кофеин вызывает выброс адреналина и кортизола, которые приводят к реакции организма «бей или беги».
Более эффективное усвоение микроэлементов из пищи. Некоторые витамины являются водорастворимыми (витамин С и многие витамины группы В), а кофеин обладает мочегонным эффектом. В результате эти витамины «вымываются» из организма ещё до их полного усвоения. Также кофеин может препятствовать усвоению кальция и железа.
Более здоровые кости. Некоторые исследования показывают, что более высокий уровень кофеина мешает усвоению витамина D, что влияет на клетки, ответственные за построение костей. В одной научной работе говорится, что высокое потребление кофеина связано со снижением минеральной плотности костей и увеличением потери кальция с мочой. С другой стороны, по данным Фонда здоровья костей и остеопороза, это слабо влияет на тех, кто ежедневно получает рекомендуемое количество кальция. Также подобный эффект можно компенсировать добавлением небольшого количества молока в кофе или чай.
Кожа дольше остаётся молодой. Самый важный фактор образования морщин - то, насколько хорошо организм продолжает вырабатывать коллаген. Результаты исследований показывают, что с возрастом выработка коллагена снижается, это может повлиять на упругость, эластичность и увлажнённость кожи. Ускоряет этот процесс большое количество ультрафиолета, увлечение табачными изделиями, чрезмерное потребление сахара, а также потребление множества кофеина.
Уменьшение «скачков энергии» во время менопаузы. Кофеин может изменить метаболизм эстрогена у девушек, а также повысить уровень эстрогена у тех, кто переживает менопаузу. И это приводит к увеличению приливов у женщин в менопаузе. Хотя определённую роль играет ещё и доза. Например, те, кто выпивает только две чашки кофе в день, могут и не заметить этих эффектов.
Снижение риска изжоги. Результаты исследований показали, что кофе может повысить вероятность возникновения изжоги. Связано это с высокой степенью кислотности этого напитка.
Улучшение фертильности. Кофеин способен уменьшить приток крови к матке, что может помешать имплантации. Кроме того, слишком большое количество кофеина может повысить вероятность свёртывания крови и выкидыша, снизить целостность спермы, воздействуя на ДНК и ухудшая репродуктивную функцию.
Меньше беспокойства, улучшение иммунной функции. При регулярном употреблении напитков с кофеином вы будете себя чувствовать скорее беспокойным человеком, а не воином.
Улучшение пищеварения и гидратации. Результаты одного исследования показали, что кофеин усиливает перистальтику — мышечные сокращения, которые удерживают пищу в пищеварительной системе.
Меньшая вероятность образования тромбов у людей с более высоким риском развития болезней сердца. Одно исследование продемонстрировало, что люди с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний имели больше шансов столкнуться с образование тромбов во время тренировки, если перед этим они употребляли кофеин. Факторы риска включают: высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, курение и ожирение.
Более глубокий и долгий сон. Всплеск адреналина и кортизола может плохо сказаться на качестве сна. Тем более что кофеин может оставаться в организме часами.
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