11 преимуществ для здоровья отказа от кофеина

Вот несколько основных преимуществ для здоровья, которые вы получите, отказавшись от напитков с кофеином.

Более устойчивый уровень энергии в течение дня. Кофеин приводит к тому, что сначала вы действительно чувствуете себя энергичнее, но затем у большинства людей происходит спад. В основном это связано с тем, что кофеин вызывает выброс адреналина и кортизола, которые приводят к реакции организма «бей или беги».

Более эффективное усвоение микроэлементов из пищи. Некоторые витамины являются водорастворимыми (витамин С и многие витамины группы В), а кофеин обладает мочегонным эффектом. В результате эти витамины «вымываются» из организма ещё до их полного усвоения. Также кофеин может препятствовать усвоению кальция и железа.

Более здоровые кости. Некоторые исследования показывают, что более высокий уровень кофеина мешает усвоению витамина D, что влияет на клетки, ответственные за построение костей. В одной научной работе говорится, что высокое потребление кофеина связано со снижением минеральной плотности костей и увеличением потери кальция с мочой. С другой стороны, по данным Фонда здоровья костей и остеопороза, это слабо влияет на тех, кто ежедневно получает рекомендуемое количество кальция. Также подобный эффект можно компенсировать добавлением небольшого количества молока в кофе или чай.

Кожа дольше остаётся молодой. Самый важный фактор образования морщин - то, насколько хорошо организм продолжает вырабатывать коллаген. Результаты исследований показывают, что с возрастом выработка коллагена снижается, это может повлиять на упругость, эластичность и увлажнённость кожи. Ускоряет этот процесс большое количество ультрафиолета, увлечение табачными изделиями, чрезмерное потребление сахара, а также потребление множества кофеина.

Уменьшение «скачков энергии» во время менопаузы. Кофеин может изменить метаболизм эстрогена у девушек, а также повысить уровень эстрогена у тех, кто переживает менопаузу. И это приводит к увеличению приливов у женщин в менопаузе. Хотя определённую роль играет ещё и доза. Например, те, кто выпивает только две чашки кофе в день, могут и не заметить этих эффектов.

Снижение риска изжоги. Результаты исследований показали, что кофе может повысить вероятность возникновения изжоги. Связано это с высокой степенью кислотности этого напитка.