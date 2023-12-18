12 пищевых привычек, которые ухудшат ваш обмен веществ

Вот какие привычки в еде ухудшат ваш метаболизм.

Употребление слишком большого количества рафинированных углеводов и добавленного сахара. Если вы будете есть много белого хлеба и сладких хлопьев, то столкнётесь с резкими скачками уровня сахара в крови. Это может нарушить ваш метаболизм.

Недостаток полезных жиров. В этом случае у вас может нарушиться обмен веществ, так как жиры играют решающую роль в регуляции гормонов и общей метаболической функции. Они нужны для усвоения жирорастворимых витаминов (A, D, E и K) и выработки гормонов, таких как инсулин и гормоны щитовидной железы.

Экстремальная диета. Чрезвычайное ограничение количества потребляемых калорий и диеты могут замедлить метаболизм. Часто адаптация к такому режиму питания приводит к потере мышечной массы. Это затрудняет поддержание здорового веса после того, как вы снова станете нормально питаться.

Соблюдение диеты с низким содержанием витаминов и минералов. Эти микроэлементы жизненно важны для осуществления различных метаболических процессов.

Отказ от перекуса после тренировки. Часто из-за этого люди потом переедают.

Перебор с алкоголем. При употреблении алкоголя тело отдаёт приоритет расщеплению алкоголя, а не усвоению других питательных веществ. Это может привести к накоплению жира.