12 пищевых привычек, которые ухудшат ваш обмен веществ
При поддержании здорового образа жизни важно особое внимание уделять обмену веществ. Дело в том, что метаболизм влияет на контроль веса и на хорошее самочувствие.
Men's Journal
Вот какие привычки в еде ухудшат ваш метаболизм.
Употребление слишком большого количества рафинированных углеводов и добавленного сахара. Если вы будете есть много белого хлеба и сладких хлопьев, то столкнётесь с резкими скачками уровня сахара в крови. Это может нарушить ваш метаболизм.
Недостаток полезных жиров. В этом случае у вас может нарушиться обмен веществ, так как жиры играют решающую роль в регуляции гормонов и общей метаболической функции. Они нужны для усвоения жирорастворимых витаминов (A, D, E и K) и выработки гормонов, таких как инсулин и гормоны щитовидной железы.
Экстремальная диета. Чрезвычайное ограничение количества потребляемых калорий и диеты могут замедлить метаболизм. Часто адаптация к такому режиму питания приводит к потере мышечной массы. Это затрудняет поддержание здорового веса после того, как вы снова станете нормально питаться.
Соблюдение диеты с низким содержанием витаминов и минералов. Эти микроэлементы жизненно важны для осуществления различных метаболических процессов.
Отказ от перекуса после тренировки. Часто из-за этого люди потом переедают.
Перебор с алкоголем. При употреблении алкоголя тело отдаёт приоритет расщеплению алкоголя, а не усвоению других питательных веществ. Это может привести к накоплению жира.
Недостаточное количество белка в течение дня. Употребление продуктов с большим количеством белка напрямую связано с улучшением общего обмена веществ. Важно за один приём пищи употреблять хотя бы 20–25 г белка.
Пропуск завтрака. Необходимо с утра «запускать» обмен веществ с блюд, содержащих клетчатку, белок и полезные жиры.
Получение слишком большого количества дневных калорий ночью. С заходом солнца пищеварение замедляется. Так организм готовится ко сну.
Недостаток клетчатки. Это вещество помогает поддерживать в норме обмен веществ, борется с диабетом 2 типа, болезнями сердца, раком.
Употребление недостаточного количества калорий. Это может замедлить ваш метаболизм.
Чрезмерное количество ультраобработанной пищи. Такие продукты обычно быстро перевариваются и не содержат клетчатки. В результате вы и энергии от них получите мало.
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