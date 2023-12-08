13 советов по питанию во время праздников
Небольшое переедание в праздники - это вполне нормально. Но осознанное питание поможет вам улучшить отношения с едой.
Stocksy
Осознанное питание - это когда вы настраиваете тело и мысли на приём пищи. Эта практика поможет установить здоровые отношения с едой. Было доказано, что осознанное питание способствует более здоровому поведению человека при употреблении пищи.
Вот несколько стратегий поведения, которые улучшат ваши отношения с едой во время праздников.
Распознавайте признаки голода. Это, например, урчание в животе, усталость, тошнота, вялость. Данные симптомы часто игнорируются.
Ешьте только когда сидите за столом. Сложнее есть осознанно, если вы употребляете пищу на ходу или параллельно на что-то отвлекаетесь.
Глубоко дышите. Глубокий вдох перед приёмом пищи позволит вам достичь некоторой степени осознанности во время еды.
Сосредоточьтесь на сенсорных сигналах тела. Другими словами, обращайте внимание на запах, вкус, температуру, текстуру еды. Делайте паузу в начале, середине и конце приёма пищи, чтобы насладиться вкусом.
Придерживайтесь графика. То есть вы должны относиться к праздникам так же, как к любым другим дням в году. Не пропускайте приёмы пищи, чтобы «накопить» на праздничный обед, а также обязательно сытно и питательно перекусывайте в течение дня.
Положите на тарелку всё, что хотите попробовать. Эта практика даст вам понять, что это не последняя возможность насладиться праздничной едой.
Ешьте любимые продукты в течение года. Если вы позволяете себе есть определённые продукты лишь раз в год, то вы с большей вероятностью в этот день и переедите их.
Справляйтесь с трудностями не при помощи еды. Другими словами, не «заедайте» проблемы. Вместо этого попробуйте другие варианты типа бега.
Установите будильник. Поставьте напоминания или будильник на смартфоне, причём их должно быть несколько. Каждый раз после того, как увидите уведомление, делайте паузу в еде на 30 секунд. Это позволит вам понять, что происходит в вашем теле прямо сейчас.
Постарайтесь замедлиться. Желудку может потребоваться время, чтобы отправить в мозг сигнал о том, что вы сыты. Поэтому нельзя есть слишком быстро.
Наслаждайтесь едой. Часть осознанного питания - ценить любимые блюда. Сосредоточьтесь на том, что вы можете добавить в свою тарелку, а не на том, что надо убрать.
Стремитесь к балансу. По возможности следите за балансом в блюдах крахмала, белков, жиров и клетчатки.
Расслабьтесь. Полезно воспринимать осознанное питание как то, к чему вы обращаетесь время от времени, а не то, что вы практикуете постоянно.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.