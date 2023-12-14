18 фитнес-привычек, которые разрушат ваше тело

Слишком большое количество кардио. В случае, если вы постоянно выполняете по несколько часов эти упражнения и пренебрегаете другими видами активности, это плохо скажется на вашей физической форме в долгосрочной перспективе. Ключевой момент здесь - баланс. В распорядке дня должны быть кардио, силовые тренировки и упражнения на гибкость.

Пренебрежение силовыми тренировками. Они необходимы для поддержания мышечного тонуса, баланса, прочности костей и общей подвижности с возрастом.

Пропуск растяжки и упражнений на подвижность суставов. Это может привести к мышечному дисбалансу, снижению гибкости, более высокому риску травм.

Нехватка времени на восстановление организма. Перетренированность способствует возникновению множества проблем. В том числе снижению иммунной функции, гормональному дисбалансу, повышенному риску травм и потере мотивации. Рекомендуется после каждых двух дней тренировок брать один полный день для отдыха.

Игнорирование боли. Из-за этого могут возникнуть серьёзные травмы и повреждения, которые будут заживать долгое время. Если вы почувствовали боль во время выполнения какого-то упражнения, то сначала остановитесь и проверьте, с правильной ли техникой вы его выполняете.

Недостаточное увлажнение организма. Обезвоживание приводит к таким последствиям, как снижение уровня энергии, концентрации внимания, запоры, головокружение и пр.

Переоценка изолирующих упражнений. Если делать на таких упражнениях акцент, то это будет способствовать развитию мышечного дисбаланса. Также вы не получите тех преимуществ для здоровья, которые дают комплексные упражнения.

Чрезмерное количество высокоинтенсивных тренировок. Чередуйте высокоинтенсивные упражнения с низкоинтенсивными тренировками в течение дня. Благодаря этому вы снизите нагрузку на тело.

Повторение одного и того же постоянно. Это приведёт к мышечному дисбалансу. Пробуйте новое или меняйте последовательность упражнений каждые несколько недель.