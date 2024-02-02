Алкоголь действительно оказался полезен для сердца. Но есть нюансы
Dr. Weil
В последние годы большой резонанс произвели исследования, в которых обнаруживается связь между умеренным употреблением алкоголя и более низким риском смерти от болезней сердца. Однако эти исследования не имеют большого веса с научной точки зрения, так как они не были предназначены для доказательства причины и следствия. Вполне возможно, что люди, употребляющие вино в ходе экспериментов, просто сами по себе были здоровее.
Также более ранние исследования показали, что умеренное (до 1 порции в день для женщин и до 2 порций в день для мужчин) употребление алкоголя повышает уровень «хорошего» холестерина.
Существуют и такие научные работы, в которых отмечается, что ресвератрол, антиоксидант, содержащийся в красном вине, обладает полезными для сердца свойствами. При этом нет долгосрочных рандомизированных исследований, которые бы доказывали то, что употребление спиртного улучшает здоровье сердца. Вполне вероятно, что на самом деле польза от алкоголя относительно невелика, не относится ко всем людям и не способна перевесить риски для здоровья.
Итак, какие же риски, связанные со здоровьем, при употреблении алкогольных напитков существуют?
Существуют убедительные доказательства того, что спиртное может навредить здоровью по ряду причин. В ходе исследования, опубликованного в журнале JAMA Network Open, выяснилось, что чрезмерное употребление алкоголя (21 или более порций в неделю) было связано с самым высоким риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Но также специалисты обнаружили, что риск остаётся повышенным и при употреблении от 7 до 14 порций алкоголя в неделю.
Пустые калории, содержащиеся в алкоголе, могут привести к сахарному диету и ожирению. Это всё — известные факторы риска возникновения болезней сердца и сосудов. Также при чрезмерном употреблении алкоголя могут повыситься кровяное давление и уровень триглицеридов, что со временем приведёт к накоплению жира в стенках артерий, увеличивая вероятность столкнуться с инсультом и сердечным приступом. Кроме того, это может вызвать кардиомиопатию — ослабление сердечной мышцы, которое приводит к сердечной недостаточности.
Опасен алкоголь и тем, что он повышает риск возникновения рака, болезней печени, панкреатита и различных неврологических заболеваний.
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