Американцы ежедневно едят на перекусах столько же калорий, сколько нужно для обычного приема пищи
Взрослые жители США ежедневно поглощают от 400 до 500 калорий в виде закусок, что почти равноценно полноценному обеду, пишут исследователи. Это открытие стало результатом анализа данных, полученных от более чем 20 000 человек, и показало, что перекусы являются виновниками четверти ежедневных калорий.
Ferra.ru / Kandinsky 3
Кристофер Тейлор, старший автор исследования, предупреждает о скрытом воздействии, заявляя: «перекусы вносят вклад в то, что мы едим, не будучи фактически едой». Шокирует тот факт, что перекусы в США часто превосходят завтрак по калорийности и не обладают необходимой питательной ценностью.
Удивительно, но те, кто страдает диабетом 2 типа, демонстрируют более здоровые привычки перекусов, что побуждает экспертов призывать к более широкому просвещению в области диетологии. Тейлор подчеркивает необходимость перехода от демонизации конкретных продуктов к формированию более здоровых моделей перекусов. Он призывает всех оценить свой рацион в целом и планировать перекусы, которые удовлетворяют потребности в питательных веществах.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.