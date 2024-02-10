Ангелы-хранители на дороге: ИИ смог определить низкий уровень сахара у водителей

Гипогликемия — серьезное осложнение для диабетиков, особенно во время вождения, где важны быстрые рефлексы и ясное мышление. Существующие методы ее обнаружения зачастую ненадежны, инвазивны или недоступны. Новая же модель искусственного интеллекта использует только поведение водителя и движения головы/глаз, чтобы с поразительной точностью обнаружить гипогликемию до того, как симптомы станут серьезными.

Исследователи протестировали модель в контролируемых условиях с участием 30 добровольцев-диабетиков. Каждый из них вел машину в двух условиях: при нормальном уровне сахара в крови и при вызванной гипогликемии. ИИ успешно различал эти два состояния, предлагая перспективное решение для реального применения.

Несмотря на необходимость дальнейших исследований для внедрения в реальный мир, данное исследование знаменует собой значительный шаг вперед.

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