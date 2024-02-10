Фитнес и здоровье
Опубликовано 10 февраля 2024, 03:00
1 мин.

Ангелы-хранители на дороге: ИИ смог определить низкий уровень сахара у водителей

Может ли ИИ предупредить вас об опасном понижении уровня сахара в крови (гипогликемии) во время вождения, в попытке предотвратить аварию до того, как она произойдет? Это скоро может стать реальностью благодаря прорывной модели искусственного интеллекта, разработанной исследователями из LMU Munich и других институтов.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Гипогликемия — серьезное осложнение для диабетиков, особенно во время вождения, где важны быстрые рефлексы и ясное мышление. Существующие методы ее обнаружения зачастую ненадежны, инвазивны или недоступны. Новая же модель искусственного интеллекта использует только поведение водителя и движения головы/глаз, чтобы с поразительной точностью обнаружить гипогликемию до того, как симптомы станут серьезными.

Исследователи протестировали модель в контролируемых условиях с участием 30 добровольцев-диабетиков. Каждый из них вел машину в двух условиях: при нормальном уровне сахара в крови и при вызванной гипогликемии. ИИ успешно различал эти два состояния, предлагая перспективное решение для реального применения.

Несмотря на необходимость дальнейших исследований для внедрения в реальный мир, данное исследование знаменует собой значительный шаг вперед.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Армен Зангиев
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.