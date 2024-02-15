Apple Watch обнаружили у мужчины фибрилляцию предсердий и этим спали его

Прист, бывший ректор Университета Южной Каролины в Айкене, никогда не испытывал симптомов фибрилляции предсердий, включающих учащённое сердцебиение, усталость, одышку.

В какой-то момент Apple Watch начали настойчиво уведомлять о проблемах с сердцем, чему пожилой пользователь удивился, думая, что устройство вышло из строя. Его супруга настояла на посещении врача, и, оказалось, что «умные часы» не ошиблись: Присту поставили соответствующий диагноз.

При этом пользователь и после того, как узнал о своём диагнозе, не чувствовал проблем с сердцем. Примечательно, что Apple Watch по ходу лечения отмечали улучшение состояния сердца.