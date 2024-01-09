Биолог объяснил, что случится с Землёй, если из океана выловить всю рыбу

Получается, что рыба - это больше, чем просто еда. В экосистемах коралловых рифов растительноядные рыбы контролируют рост водорослей, постоянно выедая их. Без их помощи водоросли бы быстро разрастались и могли бы задушить коралл.

Без рыбы Земля постепенно лишилась бы прекрасных пляжей с белым песком, экосистемы коралловых рифов заросли бы водорослями, многим людям нечего бы было есть.