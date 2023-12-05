Благодаря близнецам была научно доказана польза веганской диеты
Исследование Стэнфордского университета, проведенное на однояйцевых близнецах, раскрыло необычайные преимущества веганской диеты. Более 22 пар близнецов отказались от обыденности ради захватывающего восьминедельного испытания, в котором растительная диета была присуще одному из близнецов, когда второй ел что угодно.
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Результаты? Занимательные. Веганы доминировали в «игре за здоровье», значительно снизив уровень плохого холестерина, на 20% уменьшив уровень быстрых инсулинов и потеряв 2 кг веса по сравнению со своими близнецами-мясоедами. Веганы не только снизили уровень ЛПНП, но и оказались биологически моложе.
Хотя переход на веганство может показаться нелегким делом, вывод исследования предельно ясен: включение в свой рацион большего количества растительных продуктов - это билет к долгосрочному здоровью.
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