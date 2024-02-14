Больше 50 песен Тейлор Свифт оказались полезны при сердечной реанимации: ученые

Почему Тейлор Свифт? Идеальный ритм: более 50 песен Свифт имеют частоту ударов в минуту (bpm) от 100 до 120 — идеальный диапазон для сжатия грудной клетки во время сердечно-легочной реанимации.

Ученые считают, что огромная популярность Свифт, особенно среди молодежи, может привлечь новых людей к обучению сердечно-легочной реанимации, что потенциально увеличит число случаев оказания помощи пострадавшим.

Хотя песня «Stayin' Alive» уже давно является основным метрономом для сердечно-легочной реанимации, однако его 103 удара в минуту не соответствуют оптимальному диапазону. Кроме того, ее возраст может не найти отклика у молодого поколения. Современная музыка Свифт предлагает более «актуальную и увлекательную альтернативу», пишут исследователи.

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