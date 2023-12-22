Быстро набираете вес? Вините в этом ваши же митохондрии
Новаторское исследование показало, что митохондрии, являющиеся источником энергии для наших клеток, имеют ключ к переработке и транспортировке пищевых жиров в кишечнике. В исследовании, проведенном под руководством профессора Манолиса Паспаракиса и сотрудников Кельнского и Гамбургского университетов, изучается, как нарушение функции митохондрий приводит к аномальному накоплению жира в энтероцитах — клетках кишечника, отвечающих за всасывание питательных веществ.
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Исследование подчеркивает критическую роль митохондрий в упаковке и транспортировке липидов, в частности, в форме хиломикронов — основных переносчиков пищевых жиров. Это открытие не только углубляет наше понимание метаболизма липидов, но и позволяет по-новому взглянуть на желудочно-кишечные симптомы при митохондриальных заболеваниях, прокладывая путь для потенциальных терапевтических подходов.
Последствия выходят за рамки фундаментальных исследований, открывая возможности для решения проблем метаболических заболеваний, таких как ожирение и атеросклероз.
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