Частный детектив перечислил признаки измены

Телефон. Например, партнёр может неожиданно сменить пароль, может начать постоянно носить с собой телефон. Также если он кладёт свой смартфон экраном вниз, то, возможно, ему есть что скрывать.

Меньше разговоров о повседневной жизни. Если вы заметили, что партнёр как будто стал избегать вас, больше не хочет проводить вместе время, не рассказывает, как прошёл его день, то это тревожный сигнал.