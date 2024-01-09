Частный детектив перечислил признаки измены
Многие пары расстаются в декабре, перед новогодними праздниками. И одна из причин этого — измены. Аарон Бонд, частный детектив из Bond Rees Private Investigations, объяснил, по каким признакам можно понять, что партнёр вам неверен.
Alliance Investigations
Телефон. Например, партнёр может неожиданно сменить пароль, может начать постоянно носить с собой телефон. Также если он кладёт свой смартфон экраном вниз, то, возможно, ему есть что скрывать.
Меньше разговоров о повседневной жизни. Если вы заметили, что партнёр как будто стал избегать вас, больше не хочет проводить вместе время, не рассказывает, как прошёл его день, то это тревожный сигнал.
Сниженное или повышенное сексуальное влечение. Кроме того, вы можете заметить, что партнёр начал в постели пробовать с вами что-то новое, чего раньше никогда не случалось.
Множество негатива. Неверность вызывает стресс и сильное напряжение у человека. Из-за этого партнёр может начать вас постоянно критиковать, срываться на вас.