Чем опасно для здоровья пробуждение по будильнику

Студентка-медик Ёнсу Ким выяснила, как вынужденное пробуждение — например, по будильнику на телефоне — способствует утреннему скачку артериального давления. Известно, что такой скачок давления по утрам является фактором риска инфаркта миокарда и инсульта.

Результаты исследования показали, что у тех, кто просыпался по будильнику, кровяное давление было на 74% выше, чем у тех, кто просыпался естественным образом.