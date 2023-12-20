Фитнес и здоровье
17:15, 20 декабря 2023
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Чем опасно для здоровья пробуждение по будильнику

Новое исследование показало, что из-за будильника у человека может повышаться кровяное давление. Это, в свою очередь, повышает вероятность возникновения инсульта и сердечного приступа.

Storables

Storables

Студентка-медик Ёнсу Ким выяснила, как вынужденное пробуждение — например, по будильнику на телефоне — способствует утреннему скачку артериального давления. Известно, что такой скачок давления по утрам является фактором риска инфаркта миокарда и инсульта.

Результаты исследования показали, что у тех, кто просыпался по будильнику, кровяное давление было на 74% выше, чем у тех, кто просыпался естественным образом.

Emily Faith Morgan

Emily Faith Morgan

Если скачок артериального давления утром будет слишком сильным, это может активировать симпатическую нервную систему, которая вызывает реакцию «бей или беги». Другими словами, организм перейдёт в состояние стресса. Это создаст нагрузку на сердце, может привести к усталости, одышке, беспокойству, ригидности (жёсткости) шеи и (в острой форме) кровотечению из носа, головным болям.

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Автор:Егор Ларионов
Редакция
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