Чем полезны для здоровья фиолетовые овощи и фрукты
Исследования показывают, что растительные продукты фиолетового цвета полезны для работы сердца и мозга. При регулярном их употреблении можно даже защитить организм от развития рака.
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Вот как помогают улучшить здоровье баклажаны, свёкла, чернослив, краснокочанная капуста, ежевика, инжир, чёрный виноград, фиолетовая морковь, красный лук и другие фиолетовые продукты.
Защита от сахарного диабета. В ходе одного исследования выяснилось, что во всех фруктах и овощах содержатся антоцианы. Эти вещества предотвращают развитие диабета и других хронических болезней.
Борьба с раком. Фиолетовые ягоды помогают при раке предстательной железы, толстой кишки, молочной железы. Также при злокачественных опухолях полезны чёрный виноград, чёрный рис.
Защита от токсинов. Это происходит за счёт антоцианов. Также в чёрном и красном винограде много эллаговой кислоты, поддерживающей работу лёгких.
Помощь в похудении. Фиолетовые продукты избавляют от лишних килограммов, как показывают многие исследования.
Поддержание когнитивных функций. Благодаря употреблению фиолетовых продуктов можно улучшить концентрацию внимания и поддержать когнитивные функции. Подобные фрукты и овощи замедляют старение мозга на 2,5 года. Исследование, проведённое в Манчестерском университете, показало, что ежедневно в рационе должны быть одна или две порции продуктов фиолетового цвета. Это позволит снизить вероятность развития болезни Альцгеймера, Паркинсона, рассеянного склероза.
Поддержание здоровья сердца. Всё это происходит за счёт антиоксидантов в фиолетовых продуктах.
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