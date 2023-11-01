Чем вреден и полезен сахар для здоровья, согласно науке

Когда мы едим сахар, то в мозге активируется система вознаграждения и высвобождается дофамин. Правда, стать «зависимым» от сахара всё же невозможно, по мнению специалиста. Это нельзя назвать зависимостью, так как у людей не развивается толерантность к сахару, не возникает синдром абстиненции, это не влияет на их повседневную жизнь, не мешает их личной или профессиональной жизни (по сравнению с наркотиками).

Некоторые из нас любят сладости сильнее остальных. Это может быть связано с генетическими факторами и с факторами окружающей среды.

Исследования также показали, что сахар уменьшает боль, особенно у младенцев и маленьких детей. Также сладкая пища снижает уровень кортизола у тех, кто испытывает умеренный стресс.

При этом в долгосрочной перспективе и в больших количествах сахар негативно влияет на органы и нервную систему человека. А в умеренных количествах этот продукт безвреден.

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