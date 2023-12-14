Четыре эффективных способа снизить вероятность развития рака

Пост. Переедание - это фактор, значительно повышающий вероятность развития рака. Особенно высок риск у тех, кто ест много и часто, кто есть сладкую пищу. Голодание - один из способов предотвратить рак. Речь идёт о прерывистом голодании, а также о периодическом длительном голодании.

Физические упражнения. Сидячий образ жизни может привести к повреждению митохондрий, что увеличивает риск возникновения рака. Благодаря спорту эти части клетки восстанавливаются.