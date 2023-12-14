Четыре эффективных способа снизить вероятность развития рака
Доктор Эрик Берг в одном из видео на YouTube перечислил четыре шага, благодаря которым можно снизить вероятность развития рака.
ER of Texas
Пост. Переедание - это фактор, значительно повышающий вероятность развития рака. Особенно высок риск у тех, кто ест много и часто, кто есть сладкую пищу. Голодание - один из способов предотвратить рак. Речь идёт о прерывистом голодании, а также о периодическом длительном голодании.
Физические упражнения. Сидячий образ жизни может привести к повреждению митохондрий, что увеличивает риск возникновения рака. Благодаря спорту эти части клетки восстанавливаются.
Сон. При недостаточно качественном и длинном сне у вас выше вероятность столкнуться с раком. Существует связь между циркадными волнами и митохондриями, а также между сном, снижением уровня кортизола и иммунитетом человека.
Общение. Социальная изоляция и одиночество повышают риск возникновения диабета и рака.
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