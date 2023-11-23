Четыре неожиданные привычки, из-за которых у вас будут проблемы со сном
Многие согласятся с тем, что крепкий и здоровый сон перед началом любого дня просто необходим. Нейробиолог и эксперт в области здравоохранения Дорси Стэндиш рассказал, какие привычки могут вам мешать высыпаться.
Thrive Global
Отсутствие естественного солнечного света в течение дня. На самом деле этот свет влияет на сон, настроение, энергию, здоровье сердца, пищеварение. Лучше всего для этого выходить на улицу с утра, когда вы только проснулись, а также во второй половине дня.
Дремота на диване. Такой вечерний сон снижает нашу потребность в отдыхе после бодрствования. Кроме того, дремание на диване считается основной причиной нарушения сна.
Принимать холодный душ или ванну поздно вечером. Холодная вода повышает температуру вашего тела, а это не расслабит его, а взбодрит. Лучше мойтесь в холодной воде в первой половине дня, а вечером принимайте горячий душ.
Листать социальные сети. Даже если у вас стоит блокировка синего света, всё равно взаимодействие с любым экраном стимулирует вашу нервную систему и «будит» тело, а не расслабляет его.
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