Четыре неожиданные привычки, из-за которых у вас будут проблемы со сном

Отсутствие естественного солнечного света в течение дня. На самом деле этот свет влияет на сон, настроение, энергию, здоровье сердца, пищеварение. Лучше всего для этого выходить на улицу с утра, когда вы только проснулись, а также во второй половине дня.

Дремота на диване. Такой вечерний сон снижает нашу потребность в отдыхе после бодрствования. Кроме того, дремание на диване считается основной причиной нарушения сна.