Фитнес и здоровье
16:30, 31 октября 2023
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Четыре простых способа перестать «накручивать» себя

Мысли о том, что должна произойти какая-то катастрофа, особенно часто возникают у тревожных людей. Например, вы можете представлять, что провалите экзамен, ваш самолёт разобъётся и т.п. Существует несколько способов избавиться от этого.

Valeriia Miller

Valeriia Miller

Легко понять, почему люди всё ещё испытывают тревогу. Это способ нашего мозга обеспечить нам безопасность. Большинство учёных считают, что умеренная степень беспокойства и ожидания потенциальных негативных последствий нормальны и полезны. Но иногда ситуация выходит из-под контроля и человек начинает «накручивать» себя, «катастрофизировать».

Исследования показывают, что готовность к худшему на самом деле делает людей несчастными и не даёт никакой защиты, если катастрофа и правда произойдёт.

Bernard Leonardo

Bernard Leonardo

Вот четыре способа, как можно справиться с излишней «катастрофизацией» происходящего.

Постарайтесь отгородиться от забот. В этом помогут такие занятия, как прогулки на природе, спорт, встречи с друзьями.

Найдите время для решения своих проблем. Отведите в течение дня себе короткое время на беспокойство. Это поможет вам отпустить тревожные мысли, так как вы будете знать, что сможете к ним вернуться позже.

Изучите доказательства своих опасений. Вспомните о подготовке к экзамену, о первых дняхна работе, которые не были мучительными, почитайте статистику безопасности перелётов.

Попробуйте подход «ну и что?» Скажите себе, что даже если первый день на новой работе станет кошмаров, вы всё равно справитесь в этим, что вы сможете пересдать экзамен, что люди даже после авиакатастроф выживают.

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Редакция
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