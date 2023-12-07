Четыре способа уменьшить вздутие живота в праздники

Вздутие живота - это признак того, что пищеварительная система работает не так, как надо. Существует множество факторов, которые могут привести к этому состоянию.

Если говорить о диетических факторах, то вздутие живота может быть связано с непереносимостью определённых продуктов. Среди них - фасоль, бобовые, отдельные овощи, молочные продукты, пшеница, дрожжи, яйца.

Вздутие живота может возникнуть также из-за приёма пищи на ходу, отвлечения во время еды, слишком быстрого приёма пищи или слишком позднего ужина.

Симптомы вздутия могут усиливаться во время стресса и беспокойства.