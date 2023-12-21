Четыре вечерних привычки долгожителей
Спать нужно семь или более часов каждую ночь. Если вы спите меньше, то вот какие привычки вам помогут исправить ситуацию.
Optisom
Обеспечьте себе спокойный сон. Люди, которые живут в «голубых зонах» (Сардиния, Италия; Лома Линда, Калифорния; Окинава, Япония; Никойя, Коста-Рика; Икария, Греция), придерживаются здорового режима сна и бодрствования. Это значит, что они каждую ночь спят от семи до девяти часов, а также дремлют в течение дня.
Наслаждайтесь ужином с близкими. Долгожители ставят своих близких на первое место. Исследования показывают также, что регулярные семейные обеды улучшают психическое и эмоциональное состояние, помогают лучше питаться.
Расслабляйтесь. Сделать это можно, если каждый день выделять 10 минут на самоанализ, ведение дневника или медитацию. Согласно результатам исследований, медитация снижает уровень стресса, проявление депрессии, тревоги, улучшает качество сна, помогает при бессоннице.
Следите за тем, чтобы последний приём пищи был лёгким. В «голубых зонах» большую часть дневных калорий съедают до 12 часов дня. Никойцы обычно наслаждаются двумя завтраками и лёгким ужином, у икарийцев и сардинцев очень сытный обед, а окинавцы вообще обходятся без ужина.
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