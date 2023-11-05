Что будет с вашим здоровьем, если вы станете есть суп каждый день

При регулярном употреблении супа вас ждут следующие изменения в организме.

Здоровье вашего кишечника может улучшиться. В овощном супе содержится много клетчатки, которая улучшает пищеварение и насыщает. Также большое количество овощей помогает сделать состав бактерий в кишечнике более разнообразным.

Вы можете получить заряд белка. Куриный суп с лапшой, суп с тушёной говядиной, рамэн - вот лишь некоторые примеры супов, богатых белком. Содержание белка в супе увеличивает добавление в него курицы, рыбы, тофу.

Некоторые супы обладают лечебными свойствами. Классический куриный суп с лапшой обладает лёгким противовоспалительным действием и помогает при заболеваниях верхних дыхательных путей.

Скорее всего, в супе будут богатые антиоксидантами овощи. Одно исследование показало, что участники, которые каждый день ели овощной суп (в частности, гаспачо), потребляли больше витамина С и антиоксидантов. Это было связано с противовоспалительным действием и меньшим окислительным стрессом.