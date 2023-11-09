Что будет с вашим здоровьем, если вы станете каждый день есть ягоды

Улучшится качество вашего питания. Ягоды отличаются высоким уровнем питательных веществ. Клюква, черника, ежевика, малина и клубника содержат мало килокалорий (60-80 ккал на чашку свежих ягод), много витаминов, минералов, других биологически активных соединений. В том числе клетчатку, витамин С, фолиевую кислоту и пр.

Ваш ум останется острым надолго. Исследования показывают, что ягоды могут поддерживать память и когнитивные функции с возрастом. Согласно диете MIND (которая снижает вероятность развития неврологических нарушений), ягоды нужно употреблять хотя бы два раза в неделю.

Уровень сахара в крови станет умеренным. Благодаря клетчатке и другим веществам ягоды стабилизируют уровень сахара в крови и инсулина. Одно исследование также показало, что употребление их во время основного приёма пищи или в качестве перекуса вместе с другими углеводами также помогает уменьшить постпрандиальную гипергликемию и гиперинсулинемию у взрослых с избыточным весом или ожирением и резистентностью к инсулину.