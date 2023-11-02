Что будет с вашим здоровьем, если вы станете заниматься только кардиотренировками
Многие худеющие любят кардиоупражнения. Подобные тренировки включают ходьбу, бег, езду на велосипеде, танцы и многое другое. Но насколько полезно для здоровья заниматься лишь кардио?
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Что случится с вашим организмом, если вы станете заниматься лишь кардио? Результаты исследования 2021 года показали, что выполнение аэробных упражнений может привести к потере жира. Но если опираться лишь на этот вид физической активности, то это может способствовать потере мышечной массы и снижению скорости метаболизма. В результате вам будет сложнее худеть и поддерживать вес в долгосрочной перспективе. Для этого необходимо включить силовые упражнения в программу тренировок.
Какой вид кардио лучше всего подходит для снижения веса? Это высокоинтенсивные интервальные тренировки (ВИИТ). Они предполагают короткие периоды интенсивных усилий, за которыми следуют короткие периоды восстановления. Такая практика, кроме того, приводит к ускорению метаболизма на какое-то время после тренировки.
Кардиоупражнения увеличивают пульс, улучшают кровообращение, здоровье сердечно-сосудистой системы, психическое здоровье, снижают вероятность развития болезней сердца.
Сочетать кардио с силовыми тренировками рекомендуется потому, что первый вид упражнений сжигает калории, улучшает здоровье сердца, а второй помогает наращивать и поддерживать мышечную массу. Известно, что наращивание мышц ускоряет метаболизм.
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