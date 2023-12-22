Что можно и что нельзя делать, если у вас вирусная инфекция
Как правило, простуда, грипп и другие респираторные заболевания чаще возникают в холодные месяцы. Уже сейчас количество случаев гриппа всё больше растёт. И вот что делать, если вы вдруг почувствовали себя плохо.
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Избегайте обезвоживания. Кровь состоит на 55% из плазмы и на 45% из клеток. При этом плазма крови на 90% состоит из воды. Мужчинам рекомендуется в день выпивать 13 стаканов воды по 237 мл, женщинам — 9 стаканов. Также воду можно получать из фруктов, овощей и других продуктов.
Не ешьте солёную пищу, не употребляйте алкоголь или напитки с кофеином. Все эти продукты и напитки приводят к обезвоживанию.
Оставайтесь в тепле. Грипп, коронавирус и другие вирусы могут вызвать лихорадку. А лихорадка — признак того, что организм борется с вирусами. Для улучшения самочувствия можете принимать жаропонижающие препараты.
Много отдыхайте. Сон поможет вашему телу восстановиться. В идеале нужно стараться спать 7−9 часов в сутки. И чем больше вы спите, когда больны, тем быстрее выздоравливаете.
Мойте руки с мылом и соблюдайте правила гигиены. Также если вам нужно выйти куда-то во время болезни, надевайте маску.
Обратитесь к врачу, если симптомы болезни сохраняются или ухудшаются. Большинство инфекций проходит спустя 5−10 дней после заражения. Грипп может заставить человека чувствовать себя плохо на срок до недели.
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