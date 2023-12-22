Что можно и что нельзя делать, если у вас вирусная инфекция

Избегайте обезвоживания. Кровь состоит на 55% из плазмы и на 45% из клеток. При этом плазма крови на 90% состоит из воды. Мужчинам рекомендуется в день выпивать 13 стаканов воды по 237 мл, женщинам — 9 стаканов. Также воду можно получать из фруктов, овощей и других продуктов.

Не ешьте солёную пищу, не употребляйте алкоголь или напитки с кофеином. Все эти продукты и напитки приводят к обезвоживанию.

Оставайтесь в тепле. Грипп, коронавирус и другие вирусы могут вызвать лихорадку. А лихорадка — признак того, что организм борется с вирусами. Для улучшения самочувствия можете принимать жаропонижающие препараты.