Что происходит с организмом в «мужскую менопаузу»
У мужчин, как и у женщин, при старении происходят гормональные изменения. Но случается это не резко, а постепенно.
CNN
Для женщин менопауза — это конец менструального цикла. В результате овуляция завершается и выработка гормонов резко снижается за довольно короткий срок. У мужчин же выработка тестостерона и других гормонов снижается в течение многих лет, и последствия этого не всегда очевидны.
Известно, что уровень тестостерона у мужчин снижается в среднем примерно на 1% в год после 40 лет. При этом у большинства пожилых мужчин количество этого гормона остаётся в норме и только у 10−25% уровень тестостерона бывает низким.
Часто низкий уровень тестостерона остаётся незамеченным, так как он не вызывает никаких симптомов. Тем не менее некоторые мужчины сталкиваются с такими сигналами недостатка тестостерона, как снижение сексуального влечения и активности, снижение спонтанной эрекции или эректильная дисфункция, дискомфорт или отёк в области груди, бесплодие, потеря роста, малотравматичный перелом или низкая минеральная плотность кости, приливы жара либо потливость.
Другие возможные симптомы низкого уровня тестостерона — это снижение мотивации, уверенности в себе, уровня энергии, депрессия, плохая концентрация. Возможно также усиление сонливости, развитие нарушений сна, лёгкой и необъяснимой анемии, снижение мышечной массы и силы, увеличение количества жира.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.