Что происходит с организмом в «мужскую менопаузу»

Для женщин менопауза — это конец менструального цикла. В результате овуляция завершается и выработка гормонов резко снижается за довольно короткий срок. У мужчин же выработка тестостерона и других гормонов снижается в течение многих лет, и последствия этого не всегда очевидны.

Известно, что уровень тестостерона у мужчин снижается в среднем примерно на 1% в год после 40 лет. При этом у большинства пожилых мужчин количество этого гормона остаётся в норме и только у 10−25% уровень тестостерона бывает низким.

Часто низкий уровень тестостерона остаётся незамеченным, так как он не вызывает никаких симптомов. Тем не менее некоторые мужчины сталкиваются с такими сигналами недостатка тестостерона, как снижение сексуального влечения и активности, снижение спонтанной эрекции или эректильная дисфункция, дискомфорт или отёк в области груди, бесплодие, потеря роста, малотравматичный перелом или низкая минеральная плотность кости, приливы жара либо потливость.