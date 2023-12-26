Что происходит с вашим организмом, когда вы едите ветчину

Ветчина может помочь вам нарастить мышечную массу. Для набора мышечной массы нужно сочетать силовые тренировки с диетой с высоким содержанием белка. Американский колледж спортивной медицины рекомендует съедать от 04,5 до 0,8 г белка на 1 фунт веса (454 г) ежедневно. В 85 г ветчины содержится 23 г полноценного белка.

Ветчина может помочь вам похудеть. Исследования показывают, что употребление белка даёт ощущение сытости на долгое время. В результате вы будете в целом есть меньше и вряд ли станете переедать.

Копчёная и вяленая ветчина могут вызвать воспаление и повысить риск возникновения различных заболеваний. Американское онкологическое общество рекомендует ограничить потребление обработанного мяса (включая ветчину), так как это мясо связано с более высоким риском развития некоторых видов рака, в том числе рака желудка, колоректального рака и др.