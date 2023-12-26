Что происходит с вашим организмом, когда вы едите ветчину
Кэтрин Брукинг, магистр медицинских наук, дипломированный диетолог из Нью-Йорка, объяснила, как ветчина влияет на организм человека.
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Ветчина может помочь вам нарастить мышечную массу. Для набора мышечной массы нужно сочетать силовые тренировки с диетой с высоким содержанием белка. Американский колледж спортивной медицины рекомендует съедать от 04,5 до 0,8 г белка на 1 фунт веса (454 г) ежедневно. В 85 г ветчины содержится 23 г полноценного белка.
Ветчина может помочь вам похудеть. Исследования показывают, что употребление белка даёт ощущение сытости на долгое время. В результате вы будете в целом есть меньше и вряд ли станете переедать.
Копчёная и вяленая ветчина могут вызвать воспаление и повысить риск возникновения различных заболеваний. Американское онкологическое общество рекомендует ограничить потребление обработанного мяса (включая ветчину), так как это мясо связано с более высоким риском развития некоторых видов рака, в том числе рака желудка, колоректального рака и др.
Копчёная и вяленая ветчина могут привести к развитию болезней сердца. В 85-граммовой порции ветчины — 800 мг натрия. И это составляет около 33% от дневной нормы. Диета с высоким содержанием натрия может привести к повышению кровяного давления, а это будет способствовать более высокому риску возникновения сердечного приступа или инсульта. Выбирайте вместо вяленой и копчёной ветчины свежую, так как натрия в ней меньше.
Вы получите важные микроэлементы. Как и другие виды красного мяса, ветчина — хороший источник витаминов и минералов. В порции жареной ветчины весом 85 г содержится 20% дневной нормы цинка (поддерживает иммунитет), 70% дневной нормы селена (улучшает обмен веществ), витамины группы В (заряжают энергией).
Вы можете съесть слишком много добавленного сахара. Некоторые виды ветчины обжариваются на меду. В 85-граммовой порции медовой ветчины — около 5 г добавленного сахара, то есть примерно 20% суточной нормы.
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