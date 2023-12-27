Что происходит с вашим телом, когда вы отказываетесь от алкоголя

Вот какие преимущества для здоровья приносит отказ от алкоголя.

Улучшится здоровье сердца. Исследования показывают, что при регулярном потреблении алкоголя развивается гипертония, возрастает риск возникновения инсульта, ишемической болезни сердца и других проблем с сердцем. Но всё это наблюдается только у тех, кто пьёт много.

Печень начнёт работать лучше. Алкоголь может привести к воспалению печени и жировой болезни печени.

Вы похудеете. На 1 г алкоголя приходится 7 ккал. Причём эти калории — «пустые», то есть никакой питательной ценности у них нет. Кроме того, после употребления спиртного люди испытывают сильную тягу к еде.

Вы получите более качественный сон. Исследования демонстрируют, что алкоголь может нарушить цикл сна, а это приведёт к некачественному отдыху.