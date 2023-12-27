Что происходит с вашим телом, когда вы отказываетесь от алкоголя
Алкоголь даже в небольших количествах со временем плохо сказывается на здоровье. Из-за спиртного ухудшается состояние сердца, печени и поджелудочной железы, возрастает риск развития хронических болезней, страдает психическое здоровье.
Stanford University
Вот какие преимущества для здоровья приносит отказ от алкоголя.
Улучшится здоровье сердца. Исследования показывают, что при регулярном потреблении алкоголя развивается гипертония, возрастает риск возникновения инсульта, ишемической болезни сердца и других проблем с сердцем. Но всё это наблюдается только у тех, кто пьёт много.
Печень начнёт работать лучше. Алкоголь может привести к воспалению печени и жировой болезни печени.
Вы похудеете. На 1 г алкоголя приходится 7 ккал. Причём эти калории — «пустые», то есть никакой питательной ценности у них нет. Кроме того, после употребления спиртного люди испытывают сильную тягу к еде.
Вы получите более качественный сон. Исследования демонстрируют, что алкоголь может нарушить цикл сна, а это приведёт к некачественному отдыху.
Вы укрепите иммунитет. Национальный институт здравоохранения предупреждает, что алкоголь может подавлять работу иммунной системы, делая человека более восприимчивыми к болезням и инфекциям.
У вас улучшится психическое здоровье. Согласно обзору 2022 года, отказ от алкоголя может уменьшить проявление тревоги и депрессии, улучшить настроение, когнитивные функции.
Будет больше энергии. Результаты исследования, опубликованного в журнале Sleep and Vigilance, показали, что чрезмерное употребление алкоголя способствует большей сонливости днём.
Может улучшиться пищеварение. Алкоголь препятствует способности пищеварительных ферментов функционировать и расщеплять пищу.
Кожа будет выглядеть лучше. Исследования показывают, что существует тесная связь между употреблением алкоголя и кожными заболеваниями: псориазом, экземой, сосудистыми звездочками, постподростковыми прыщами.
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