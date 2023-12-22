Фитнес и здоровье
03:00, 22 декабря 2023
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Что происходит с влагалищем с возрастом

На состояние влагалища влияют менструальный цикл, беременность, кормление грудью, менопауза. Вот какие конкретно изменения происходят в этом органе с возрастом.

Pixabay

Pixabay

Влагалище — это мышечная трубка, которая идёт от наружных половых органов (вульвы) мимо шейки матки к матке. Как и многие другие органы тела, влагалище чувствительно к женским половым стероидным гормонам. Уровень этих гормонов изменяется в период полового созревания, беременности и менопаузы.

При менопаузе уменьшается концентрация эстрогена, а гормон прогестерон перестаёт вырабатываться. В результате меняется работа влагалище. Это включает такие последствия, как меньшее количество вагинальных выделений, медленный рост клеток на поверхности влагалища, снижение эластичности и сужение влагалища, уменьшение кровотока, изменение типа и баланса бактерий во влагалище.

Kunlanan Yarist

Kunlanan Yarist

Большинство женщин, однако, с возрастом не замечают каких-либо неприятных изменений, связанных с состоянием влагалища. Другие органы, расположенные рядом с влагалищем (мочевой пузырь и уретра), тоже страдают от изменения уровня гормонов после менопаузы. У некоторых женщин возникают даже рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей, которые могут вызвать боль и раздражение.

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Автор:Егор Ларионов
Редакция
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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