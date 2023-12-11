Что происходит у нас в мозгу во время праздников

Встреча с семьёй может вызвать у человека сложные эмоции. Разочаровывающие и раздражающие беседы с родственниками активизируют область мозга, известную как передняя поясная извилина. Она устанавливает связь с «эмоциональной» лимбической системой и с «когнитивной» префронтальной корой. Если вы чувствуете себя подавленным, разочарованным, то сделайте короткий перерыв. Это поможет вам отгородиться от ситуации, а потом вернуться к ней со свежим взглядом.

Сезон праздников может стать бременем для тех, кто испытывает финансовые или экономические трудности. Область мозга, в первую очередь связанная с памятью и обучением, - это гиппокамп. Эта область работает, когда вы вспоминаете прошлый опыт, например, сколько вы потратили в прошлом году во время отпуска. Как можно в этом случае снизить уровень стресса? Можете сделать подарки для семьи и друзей своими руками вместо того, чтобы их покупать; совершите визит в то место, в котором хотите побывать, пока что онлайн. При напоминании о стрессовом опыте гиппокамп посылает сигналы в гипоталамус и другие области мозга, чтобы помочь восстановить баланс в вашем разуме.

Если у вас нет друзей или семьи либо вы не сможете встретиться с ними в праздники, это может привести к ощущению одиночества и к чувству социальной изоляции. В этом всём важную роль играет сеть мозга, состоящая из областей, отвечающих за планирование будущего, воспоминания и воображение. Исследования показали, что можно улучшить настроение, уменьшить чувство разочарования и раздражения при помощи регулярных занятий спортом.

На семейных встречах может зайти речь о политике или о текущих событиях в стране. За контроль импульсов, принятие решений и эмоциональную регуляцию отвечает префронтальная кора. Если вы чувствуете, что подобные разговоры за столом вызывают у вас разочарование, то важно понять, почему конкретно возникает эта эмоция, что способствует её появлению.

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