Что происходит в мозгу человека при обмороке
Почти 40% людей хотя бы раз в жизни падали в обморок. Но учёные до сих пор точно не знают, что конкретно приводит к потере сознания. В новом научном отчёте, опубликованном в журнале Nature, эксперты из Калифорнийского университета в Сан-Диего вместе с коллегами из других учреждений определили генетический путь между сердцем и мозгом, связанный с обмороком.
OneWellbeck
Учёные в ходе недавнего исследования обнаружили, что сердце при обмороке посылает сигналы обратно в мозг. Это, соответственно, может повлиять на работу мозга.
Команда специалистов в рамках исследования сосредоточилась на генетике сенсорного кластера, известного как узловые ганглии. Этот кластер является частью блуждающих нервов, которые передают сигналы между мозгом и внутренними органами, включая сердце. В частности, сенсорные нейроны блуждающего нерва (VSN) передают сигналы в ствол мозга и, как считается, связаны с рефлексом Безольд-Яриша (BJR; сердечным рефлексом) и обмороками.
Эксперименты на мышах показали, что VSN (сенсорные нейроны блуждающего нерва), экспрессирующие NPY2R, тесно связаны с реакцией сердца (BJR). Мыши при запуске VSN NPY2R сразу же теряли сознание. Глаза при этом у них закатывались примерно в то же время, когда снижалась мозговая активность.
Дальнейшие испытания продемонстрировали, что после удаления у мышей VSN NPY2R обморок и сердечный рефлекс BJR исчезли. Это значит, что важную роль во время обморока может играть активность мозга.