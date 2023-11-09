Фитнес и здоровье
09:45, 09 ноября 2023
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Что произойдёт с организмом, если пить огуречную воду 30 дней подряд

Считается, что регулярное употребление огуречной воды делает кожу красивой и сияющей. Но так ли это в действительности?

Women's Weekly Journal

Women's Weekly Journal

Алекса Меллардо, заместитель редактора журнала Eat This, Not That, на своём опыте проверила, как за 30 дней огуречная вода может улучшить здоровье. Вот к каким изменениям привёл этот эксперимент.

Кожа стала выглядеть более свежей и здоровой. Стали заметны эти изменения примерно спустя две недели. В огурцах много кремнезема, который полезен для кожи. Кроме того, в огурцах есть витамин В5: он, как считается, лечит прыщи.

Организм стал получать больше воды, чем обычно. Также Алекса начала ходить в туалет чаще из-за мочегонного эффекта воды с огурцами.

Alexa Mellardo

Alexa Mellardo

Привычка пить огуречную воду плотно закрепилась. Всё потому, что сделать огуречную воду можно очень быстро и просто.

Вода уменьшила вздутие живота. Связано это с наличием в огурцах клетчатки, которая помогает пищеварению.

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