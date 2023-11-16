Что произойдёт с вашим телом, если вы станете есть орехи каждый день
Наверняка вы уже слышали, что орехи полезны для здоровья. Они содержат белок, клетчатку, полезные жиры, что делает эти продукты сытной закуской. И вот какие преимущества для организма вы получите от ежедневного употребления орехов.
Julia_Sudnitskaya
Орехи могут дать вам заряд антиоксидантов. В ходе одного исследования, проведённого Корнеллским университетом и опубликованного в журнале Nutrients, выяснилось, что орехи обладают сильным антиоксидантным действием. А продукты, богатые антиоксидантами, помогают защитить здоровые клетки от повреждения свободными радикалами.
Вы будете получать больше питательных веществ. Одно научное исследование показало, что добавление грецких орехов в рацион улучшает общий профиль питательных веществ, в том числе увеличивает потребление жирных кислот омега-3, клетчатки, некоторых витаминов и минералов. И достаточно для этих преимуществ было заменить 15% мяса этими орехами.
У вас может улучшиться здоровье мозга. Всё потому, что орехи богаты омега-3, антиоксидантами, витамином Е (помогают защитить клетки мозга от воспаления и окислительного стресса), цинком и магнием (отвечают за память и когнитивные функции).
Орехи связаны с улучшением настроения. Исследования показывают, что орехи помогают заметно уменьшить симптомы депрессии и количество депрессивных эпизодов.
Орехи сделают ваши блюда сытнее. Орехи содержат все три элемента для максимального насыщения: это жиры, белок, клетчатка.
Орехи связаны с уменьшением воспаления. Витамин Е в орехах действует как антиоксидант и защищает клетки от окислительного стресса. В свою очередь, это помогает уменьшить воспаление.
У вас улучшится здоровье сердца. Орехи богаты мононенасыщенными и полиненасыщенными жирами, полезными для сердца.
Орехи помогут регулировать уровень сахара в крови. Связано это с тем, что в них много белка, клетчатки, жиров и мало углеводов.
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