Что произойдёт с вашим телом, если вы станете есть орехи каждый день

Орехи могут дать вам заряд антиоксидантов. В ходе одного исследования, проведённого Корнеллским университетом и опубликованного в журнале Nutrients, выяснилось, что орехи обладают сильным антиоксидантным действием. А продукты, богатые антиоксидантами, помогают защитить здоровые клетки от повреждения свободными радикалами.

Вы будете получать больше питательных веществ. Одно научное исследование показало, что добавление грецких орехов в рацион улучшает общий профиль питательных веществ, в том числе увеличивает потребление жирных кислот омега-3, клетчатки, некоторых витаминов и минералов. И достаточно для этих преимуществ было заменить 15% мяса этими орехами.

У вас может улучшиться здоровье мозга. Всё потому, что орехи богаты омега-3, антиоксидантами, витамином Е (помогают защитить клетки мозга от воспаления и окислительного стресса), цинком и магнием (отвечают за память и когнитивные функции).

Орехи связаны с улучшением настроения. Исследования показывают, что орехи помогают заметно уменьшить симптомы депрессии и количество депрессивных эпизодов.