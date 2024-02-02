Что произойдёт с вашим здоровьем, если вы целый месяц будете пить зелёный чай каждый день

Меньше беспокойства. Несмотря на это, энергии тоже зелёный чай даёт меньше в отличие от кофе. Чтобы это компенсировать, Алекса Меллардо стала выпивать три чашки чая в сутки: две утром и одну во второй половине дня.

Улучшение работы мозга. Благодаря зелёному чаю Алекса была более сосредоточенной. Также она заметила, что после чая лучше стала думать, тогда как после кофе нередко ощущала почти сразу «мозговой туман». Сочетание кофеина и L-теанина благотворно влияет на когнитивные функции человека.