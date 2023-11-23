Что такое куриная слепота и из-за чего она возникает

Куриной слепотой также называют цветок - полевой лютик. Известно, что сок этого растения ядовит и может вызвать ожоги, раздражение при попадании на кожу или в глаза.

Нужно сказать, что как болезнь куриная слепота развивается обычно из-за недостатка или отсутствия витамина А в организме. Пополнить запасы этого витамина вы можете при помощи таких продуктов, как яйца, молоко, печень трески, морковь, помидоры, зелёный салат, тыква.

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