Что такое перхоть и как от неё избавиться

Эффективные шампуни от перхоти должны содержать хотя бы один из этих ингредиентов: пиритион цинка, салициловую кислоту, серу, сульфид селена, кетоконазол или каменноугольную смолу. Если ни один шампунь не помогает, то попробуйте чередовать шампуни, содержащие разные активные компоненты.

Ещё один способ избавиться от перхоти - покупать шампунь, подходящий для вашего типа волос.

Если у вас тонкие или прямые волосы от природы или жирная кожа головы, то вам нужно часто мыть волосы. Возможно, вам придётся пользоваться шампунем каждый день или через день, а также использовать шампунь от перхоти дважды в неделю.

Людям с жёсткими или кудрявыми волосами мыть волосы нужно по необходимости и использовать шампунь от перхоти один раз в неделю. Наносить такой шампунь нужно на кожу головы, поскольку вещества, которые избавляют от перхоти, имеют тенденцию делать волосы сухими.

Если вы пользуетесь шампунем от перхоти, то обязательно защищайте кожу головы от солнца. Дело в том, что ожог кожи головы может усилить шелушение и увеличить количество перхоти. Кроме того, некоторые шампуни могут сделать кожу головы более чувствительной к ультрафиолетовым лучам.

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