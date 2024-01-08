Coca-Cola, бургеры McDonald’s: где эксперты нашли пластиковые химикаты

Фталаты были обнаружены почти во всех проверенных продуктах питания, часто в высоких концентрациях. Бисфенолы имели более низкие уровни, чем в предыдущих тестах, что свидетельствует о некотором прогрессе в ограничении его содержания. Однако бисфенолы по-прежнему присутствуют во многих продуктах.

В таких продуктах, как персики Del Monte, горбуша Chicken of the Sea, Coca-Cola, бургеры McDonald’s и молочные коктейли Fairlife, уровень фталатов был особенно высок. Некоторые более безопасные альтернативы — пицца Хат Original Cheese Pan Pizza и Chef Boyardee Big Bowl Beefaroni. Они содержали меньше фталатов, чем аналогичные продукты других брендов.

Бисфенолы и фталаты могут нарушать выработку гормонов, что потенциально может привести к диабету, ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям, некоторым видам рака и многим другим заболеваниям. Даже следовые количества этих химикатов могут быть опасны, особенно при длительном воздействии.

Хотя повсеместное присутствие этих химикатов в продуктах питания вызывает тревогу, мы все можем предпринять определенные шаги, чтобы уменьшить их воздействие и защитить свое здоровье, пишут исследователи. Выступая за изменения и делая осознанный выбор, мы можем добиться создания более безопасной системы питания для всех.

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