Делайте эти шесть вещей, если вы постоянно мёрзнете на холоде

Существует несколько факторов, влияющих на чувствительность человека к холоду. К ним относится и возраст. К примеру, по словам доцента кафедры клинической неотложной медицины в Penn Medicine Заффера Касима, сложнее контролировать температуру своего тела пожилым и очень молодым людям.

Чувствительность к холоду может быть связана и с наличием диабета, гипотиреоза. Даже некоторые лекарства могут повысить вероятность замёрзнуть в холодную погоду (например, лекарства от артериального давления, седативные и психиатрические препараты). То же самое касается низкого процента жира в организме, быстрого метаболизма. Наконец, у каждого человека своя физиологическая и психологическая реакция на холод, то есть на то, как он ощущает температуру и относится к ней.