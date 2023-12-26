Делайте это каждый день, чтобы избежать образования тромбов в праздники
Известно, что сидячий образ жизни — это основная причина образования тромбов. Выше всего риск столкнуться с этой проблемой у тех, кто только выписался из больницы, у кого уже есть тромбы, избыточный вес, кто курит, а также у беременных.
High Country Behavioral Health
Большая часть тромбов образуется в глубоких венах ног или рук. Эти сгустки крови могут стать особенно опасными, если они оторвутся и попадут в лёгкие или мозг.
Что же можно сделать, чтобы снизить вероятность возникновения тромбов? Эксперт по фитнесу и основательница BBX Fitness Балли Бхогал рассказала об одном простом занятии, для которого легко можно каждый день находить время.
Тем, кто подвержен более высокому риску образования тромбов, эксперт посоветовала больше двигаться. Ходьба — это простой вид физической активности, которым каждый должен заниматься регулярно. Например, вы можете попробовать ходить на работу пешком, а не ездить на машине, выходить на одну остановку раньше из автобуса, чтобы большее расстояние пройти самостоятельно.
Есть также одно упражнение, которое можно выполнять сидя. Оно тоже снижает вероятность образования тромбов. Это поворот конечности по часовой стрелке и против часовой. Такое можно проделывать с шеей, плечами, руками, ногами и любой другой частью тела, которая недостаточно двигается в течение дня.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.