Делайте это каждый день, чтобы избежать образования тромбов в праздники

Тем, кто подвержен более высокому риску образования тромбов, эксперт посоветовала больше двигаться. Ходьба — это простой вид физической активности, которым каждый должен заниматься регулярно. Например, вы можете попробовать ходить на работу пешком, а не ездить на машине, выходить на одну остановку раньше из автобуса, чтобы большее расстояние пройти самостоятельно.

Есть также одно упражнение, которое можно выполнять сидя. Оно тоже снижает вероятность образования тромбов. Это поворот конечности по часовой стрелке и против часовой. Такое можно проделывать с шеей, плечами, руками, ногами и любой другой частью тела, которая недостаточно двигается в течение дня.

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