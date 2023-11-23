Фитнес и здоровье
00:00, 23 ноября 2023
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Делайте это каждый вечер, чтобы снизить вероятность развития диабета 2 типа

Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Diabetes Care, показало, что достаточное количество сна каждую ночь помогает избежать сахарного диабета. И вот что вам нужно также делать вечером, чтобы улучшить сон.

AAMC

AAMC

Учёные выяснили, как сон 6,2 часа в сутки влияет на резистентность к инсулину у женщин. В этом исследовании приняли участие 40 женщин разного возраста. В течение шести недель они должны были получать нормальное количество сна и в течение следующих шести недель - 6,2 часа сна в день.

Supawat Bursuk

Supawat Bursuk

Оказалось, что недостаток сна в течение шести недель влияет на уровень инсулина и глюкозы в крови. Особенно ярко это было выражено у тех, кто пережил менопаузу. И если так недосыпать долгое время при наличии преддиабета, то вполне возможно, что это ускорит развитие диабета 2 типа.

Если вы с трудом засыпаете вечером, то обратите внимание на температуру в комнате. Большинство исследований показывает, что лучше всего спать в помещении с температурой от 18 до 20 градусов Цельсия.

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