Фитнес и здоровье
16:30, 25 декабря 2023
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Делайте это в конце принятия душа, чтобы поддержать общее здоровье

В одном из своих видео на YouTube врач-натуропат Джанин Боуринг посоветовала каждый приём душа завершать ополаскиванием холодной водой. Особенно это касается головы и области груди.

Choreograph

Choreograph

Холодный душ, по мнению врача, помогает лептиновым рецепторам работать. А для сбалансированного уровня гормонов нужно устранить резистентность к лептину.

Кроме того, холодная вода в конце принятия душа поможет вам сбросить вес. Ещё одна причина принятия холодного душа — улучшение настроения, борьба с нервозностью и беспокойством.

The Healthy Man

The Healthy Man

Перед тем как выйти из душа, как можно дольше держите под холодной водой лицо и грудь. Это будет иметь важное значение и для вашего общего здоровья.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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