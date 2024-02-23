Дерматологи объяснили, помогает ли употребление большого количества воды улучшить состояние кожи
B-wom
По мнению экспертов, действительно можно улучшить состояние кожи, если пить воду. Но многое зависит и от текущего уровня гидратации.
Увлажнение кожи связано с состоянием её защитного барьера. Питьевая вода улучшает здоровье кожи, поскольку помогает поддерживать нормальное кровообращение и нормальный объём крови. Однако даже если вы будете пить воду постоянно, это всё равно не повлияет на способность кожного барьера удерживать влагу.
Даже если вы употребляете очень много воды, нет никакой гарантии, что вода улучшит состояние именно кожи. Она вполне может попасть в другие органы, которым требуется большое количество жидкости. Например, в почки или мозг.
Также при употреблении слишком большого количества воды может возникнуть редкое заболевание гипонатриемия. При нём уровень натрия в крови снижается до опасного уровня.
При этом эксперты отмечают, что если ваше тело действительно нуждается в увлажнении, то увеличение потребления воды может улучшить здоровье кожи.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.