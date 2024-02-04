Дерматологи объяснили, приводит ли сон на боку к появлению морщин

При этом морщины и тонкие линии, которые возникают во время сна, имеют тенденцию ухудшаться с возрастом. Всё потому, что эластичность кожи со временем ослабевает.

Но стоит ли тогда начинать спать на спине? Исследования показывают, что сон на боку - это одно из лучших положений для качественного сна. Поэтому в целом причин менять позу для сна нет, если только сам человек этого не хочет.

Хотя если вам беспокоят морщины, которые могут образовываться во время сна, то попробуйте поспать на спине. Однако это будет худшим положением, если вы страдаете апноэ во сне или у вас проблемы с дыханием.

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