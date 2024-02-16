Дерматологи объяснили, в каком возрасте нужно начинать ухаживать за кожей
Leandro Crespi/Stocksy; iStock
Уход за кожей - это хорошая идея с самых юных лет. Но детям не нужно так много средств, как взрослым. В частности, ребёнку для поддержания кожи в здоровом состоянии хватит мягкого очищающего средства, некомедогенного увлажняющего крема (т.е. такого, который не забивает поры) и солнцезащитного крема.
Самый важный продукт для ухода за детской кожей - это солнцезащитный крем. Всё потому, что ультрафиолетовое излучение является основной причиной преждевременного старения в более позднем возрасте и развития рака кожи.
В дополнение к вышеперечисленным продуктам подросток может взять мягкий пилинг или средство для лечения прыщей.
Взрослые люди могут рассмотреть уже возможность добавления к средствам по уходу за кожей антивозрастных кремов.
Наиболее популярные ингредиенты антивозрастных средств для кожи - это ретинол и витамин С. Первое вещество может навредить здоровью детей и вообще обычно не нужен человеку до тех пор, пока ему не исполнится 20. Отрицательное влияние на естественный защитный барьер и микробиом молодой (детской) кожи могут оказать альфа-гидроксикислоты и бета-гидроксикислоты.
Подросткам и детям не рекомендуется пользоваться также средствами, которые содержат ароматизаторы. Дело в том, что эти вещества теоретически могут привести к аллергии или раздражению кожи.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.